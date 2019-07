NA 31/7/19 Il mondo della musica napoletana e’ in lutto per la dipartita del maestro Enzo D’Onofrio tro Enza D’Onofrio.

Riceviamo e pubblichiamo.

IL MONDO DELLA MUSICA NAPOLETANA IN LUTTO

Dopo una intera vita dedita alla musica,alla canzone,alla famiglia e amici

si è spento all’età di 87 anni il Maestro Vincenzo D’onofrio lasciando un gran vuoto nel mondo artistico.

Musicista per eccellenza,con due abili mani che lasciava scivolare sulla tastiera,ha accompagnato per oltre un ventennio il grande Claudio Villa.

Non vi è artista napoletano che non sia stato accompagnato musicalmente da lui.

Direttore d’orchestra, arrangiatore, persona umile, signorile, educata e rispettosa.

Diresse per molti anni la parte musicale alternandosi con il maestro Masi,nelle trasmissioni televisive “Salotto Tolino” riscuotendo tanto successo,tanto che attualmente molte emittenti televisive ancora replicano.

Diresse anche gran parte delle trasmissioni “Mezzo secolo di Canzoni su Na C.21

Amico di tutti, richiestissimo nell’ambiente musicale ed insegnante di musica e canto,prediletto amico di Natale Porritiello col quale collaborava anche alla preparazione dei suoi tanti spettacoli.

Amico fraterno dei grandi come,Alberto Amato,Franco Ricci,Vera Nandi,Isa Landi

Mario Trevi ,Franco Cipriani Giulietta Sacco,Lidia Doliwer e tanti altri.

Grande successo ottenne anche nel 2013 in emittente Ciao TV nella trasmissione televisiva con una serie di puntate”I Ricordi di sempre” Con Pamela Paris e Nando Iannuzzi, portando una ventata di napoletanità ai telespettatori ,offrendo loro le vere canzoni napoletane di una volta(per essere precisi,quelle immortali.

Chissà,un incontro in paradiso dove senz’altro è destinato,ci sarà un gran concerto.

Fatto sta,che non lo dimenticheremo.

i Funerali il giorno 1 agosto alle ore 10 nella chiesa Cappella Cangiani a Napoli Vomero alto.

Alla sua signora Jole,alle figlie,i figli,nipoti e tutti i familiari,giungano i voti del nostro cordoglio,della ns. redazione.

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

Del giornale Positanonews