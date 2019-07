 Moro Summer 2019: il 23  luglio a Cava de’ Tirreni Sergio Cammariere trio 2019. Alessandra Tumolillo apre il concerto .

Nuovo imperdibile appuntamento al complesso Monumentale S. Giovanni di Cava de’ Tirreni.Martedi 23 luglio alle ore 22.00, con Sergio Cammariere trio 2019 . Sergio Cammariere, musicista, interprete di rara e raffinata intensità espressiva, ha nella sua anima l’eco delle note dei maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e lo stile della grande scuola cantautoriale italiana. E soprattutto, un’innata predisposizione per la composizione musicale.I suoi concerti si rivelano sempre una meravigliosa avventura, mutevole in ogni situazione, in cui l’artista crea sul palco una straordinaria armonia con i suoi musicisti e invenzioni musicali di grande impatto. Emerge il calore del grande pianista, la finezza degli arrangiamenti, le sue improvvisazioni estrose e libere che esaltano la platea e una sensibilità che pervade ogni nota.In questo tour ,Cammariere sarà accompagnato da Amedeo Ariano alla batteria,Daniele Tittarelli al sax e Luca Bulgarelli al contrabbasso.

Lo spettacolo rispecchia lʼanimo e lʼapproccio musicale unico dellʼartista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova. In scaletta, oltre ai suoi brani più amati, trovano spazio anche nuove esaltanti creazioni, frutto di una ricerca musicale in continua evoluzione e quelli dellʼultimo lavoro discografico dal titolo «La Fine di tutti i guai».

Il concerto sarà aperto da una giovane cantante partenopea Alessandra Tumolillo, una delle voci più interessanti nel nuovo panorama canoro nazionale .

La serata sarà presentata dal giornalista Antonio Di Giovanni

Per i concerti al complesso Monumentale di S. Giovanni di Cava de’ Tirreni la prenotazione è obbligatoria,Posti numerati su www.postoriservato