“Ritorna inesorabilmente il problema Maremmani al Monte Faito – ci racconta il residente Pino De Vivo – ancora irrisolto, tranne per il Comune di Vico Equense e l’Ente Parco dei Monti Lattari, che con accordi, decisero che la soluzione fosse accalappiare e portarli al canile e per questo alla prima mossa si scatenò un inferno tra gli “animalisti”.

Adesso si ripopola il Faito da villeggianti e scoprono che branchi di maremmani in cerca di cibo vagano per il Faito, guarda caso alla zona Cresta.

“Che paura averli tutti in branco per le scale del condominio, i bambini si sono impauriti, ci è andata bene con il nostro Fufy: è mai possibile che non vi sia una soluzione?”

Signori miei chiedo venia ma alcuni di voi “villeggia” da anni, e cani, cavalli, pecore e mucche illegalmente ci sono sempre state e quindi cosa fare?

Scendere dai Carabinieri, Comune, ASL, Sindaco a denunciare? Ma che, si lamentano cercando inesorabilmente l’ennesima soluzione… pacatamente e incitati a “darsi una calmata”, se qualcuno suggerisce una provocazione estrema.

Purtroppo grazie a questi nostri “amministratori” si sono organizzati e il pastore, imboccato, si è “cippato” alcuni maremmani e una “animalista” se ne ha “cippati” altri, quindi protetti, ma come ricorda qualcuno, si è vero che i maremmani per legge non devono essere al guinzaglio e possono essere liberi ma, se seguono il gregge, un gregge autorizzato, e non posso essere parcheggiati in un’area frequentatissima nell’attesa, di notte, per essere sfamati, questo non è voler bene agli animali ma si chiama sfruttamento.

Purtroppo le denunce ci sono state poche e insignificanti, per non parlare delle “segnalazioni” fatte da associazioni per il Faito; è vero, il problema è che il Sindaco è più attento a feste, sagre e pizze, dove ottiene ammirazione e consensi, come dargli torto – conclude – allora io suggerisco la sagra del Maremmano”.