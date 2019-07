“Stamattina i VAS e il WWF con una ahimè minoranza di residenti del Faito – ci racconta Pino De Vivo, residente – hanno riappeso uno striscione che ci ricorda che al Faito, con la scusa di svuotare la strada statale dalla scorsa frana e per economizzare lo smaltimento del pietrame, menti illustri della Città Metropolitana di Napoli e ahimè le nostre amministrazioni, depositarono al Faito un miscuglio di porcherie insieme al pietrame, poi tra di loro decisero di fare una bella spalmatina di terra e passarci sopra con la ruspa e les jeux sont fait.

Il bello è che questi amministratori si nascondono tra di loro con, sembra, analisi farlocche e non a norma. Adesso, sembra siano stati costretti a fare delle verifiche di “incidenza”… bene fatele al più presto e non prendeteci più in giro.

Ma come vi è stato richiesto da più parti – conclude – risparmiate soldi pubblici e fate portare via dal Faito questa discarica della vergogna”.