Monte Faito. Mercoledì 31 Luglio si riuniranno a San Michele tanti sindaci ed autorità

Mercoledì 31 Luglio si riuniranno a San Michele il Sindaco di Castellammare di Stabia, il Sindaco di Pimonte e il Sindaco di Vico Equense; il Presidente EAV, il Presidente dell’Ente Parco, il Presidente del Cai, il Presidente dell’associazione Il Chianiello, il Direttore generale dell’EAV e il Dirigente generale della Cultura e Turismo della Regione Campania.

Scopo del Convegno? >>>>>

Il nostro impegno per il futuro del Faito!

“È ormai una costante – ci confida Pino De Vivo, residente – questa vostra apparizione ogni anno in questo periodo e ce ne siamo resi conto questa mattina vedendo all’improvviso apparire mezzi per asfaltare strade, una manciata di catrame, spero di quello buono scelto dal nostro assessore “a voler migliorare”, è stato spalmato su buche decennali alla meno peggio, giusto per assecondare il Nostro sacerdote del Faito.

Invece di fare ulteriori chiacchiere inutili, acconsentiteci di portarvi un po’ in giro per il Faito. Oltre all’aria sopraffina e panorami mozzafiato, vi mostreremo cosa a bisogno urgentemente la montagna, cosa hanno bisogno i turisti e visitatori che la visitano ignari e mal informati. Vi mostreremo cosa hanno bisogno i residenti e i commercianti per vivere ed operare in sicurezza, magari con un bel selfie di gruppo tutti insieme. Di chiacchiere – conclude – ne avete fatte abbastanza!”.