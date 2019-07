E’ di questi giorni (11 luglio 2019) l’ennesimo incontro tra i vari enti svoltosi presso gli uffici della Città Metropolitana di Napoli, per decidere il da farsi sulla “discarica” creata sul Monte Faito.

La convocazione si è resa necessaria dopo una nota del 6 maggio 2019 dell’Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale che, a seguito di un sopralluogo scaturito dalla denuncia del WWF, ha prodotto una relazione tecnica in cui si dice:

“in merito alla valutazione della stabilità dell’area a seguito dell’accumulo del materiale sopra descritto, sia nello stato attuale “provvisorio” che in quello “definitivo” prospettato dalla Città Metropolitana di Napoli, si evidenzia la necessità di elaborare uno studio geologico-geotecnico finalizzato alla verifica di compatibilità dell’intervento, dotato anche di apposite verifiche di stabilità del pendio in condizioni ante e post-operam”consigliando altresì la rimozione del materiale!

A tale nota la città metropolitana ha risposto con una relazione prodotta dal geologo dott. Maurizio Conte, nella quale si certifica che il materiale depositato può essere steso in sito senza provocare alcun danno idrogeologico.Al solo fine di migliorare l’aspetto estetico dei materiali si suggerisce di pareggiare la superficie, ricoprirla di terreno vegetale e piantumare essenze vegetali, affinché eventuali futuri sversamenti di materiali di risulta, peraltro già riscontrati nel sopralluogo effettuatodallo scrivente, risultino evidenti e da non confondere con gli inerti accumulati in loco.

Una volta quindi spalmati al suolo i rifiuti come già deciso da tempo e nascosti sotto il terreno, sopra verrà creata un’area pic-nic con staccionate e tavolini in legno!A sottolineare, nell’incontro,la necessità e importanza di dover redigere una valutazione d’incidenza, essendo l’area in oggetto inserita in zona SIC, ZPS e zona B del Parco, è stato il presidente del Parco Regionale dei Monti LattariTristano Dello Ioio.

Nel frattempo, tra incontri e conferenze varie, la discarica è ancora lì, in bella vista per turisti ed escursionisti del tanto decantato Monte Faito. Per tale motivo una rappresentanza del WWF Terre del Tirreno e dei Vas sono tornati sulla montagna per protestare contro la discaricache giace (dall’aprile del 2018)nel boscodi castagni e denunciare gli sversamenti fuorilegge fatti alla luce del sole, ricollocando lo striscione di protesta, già affisso in una nevosa giornata di fine gennaio ma sabotato, dopo soli pochi giorni, da chinon vuole troppi clamori su questa storia!

“Il Faito è divenuta ormai la montagna simbolo del Parco Regionale dei Monti Lattari, si affaccia sulla Costa d’Amalfi e Sorrento, con vista sul Vesuvio e Golfo di Napoli, uno dei posti più belli della Campania che andrebbe tutelatoe non usato come discarica!Con lo sversamento di tonnellate di pietre, miste a materiali edili da risulta e rifiuti vari,le piante del sottobosco sono state letteralmente sepolte! L’habitat alteratoormai da lungo tempo ha compromessoassieme alla flora vascolarespontanea, erbacea ed arbustiva, anche la microfauna rappresentata da invertebrati, insetti, rettili, anfibi e piccoli mammiferi. Perché, è bene ribadirlo a distanza di oltre un anno, qui non stiamo parlando del cortile di una piazza o dell’area di sosta di un cantiere, ma di un soprassuolo boschivo di un parco naturale protetto compreso in un Sito di Interesse Comunitario … o almeno così dovrebbe essere – ha spiegato Claudio d’Esposito Presidente del WWFTerre del Tirreno – è assurdo e inconcepibile che, a distanza di 16 mesi , nessuno si sia ancora presa la briga di andare a controllare i fatti da noi documentati e sequestrare la discarica!!! ”

Il WWF, il 21 gennaio scorso, inviò l’ennesimo esposto alla Procura della Repubblica, alla Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente e al Comando Regione Carabinieri Forestale della Campania, chiedendo unurgente intervento atto ad accertare fatti e responsabilità, anche di carattere omissivo da parte della pubblica amministrazione,valutando l’ipotesi di porre sotto sequestro l’intera area onde evitare che si proceda alla stesura al suolo e all’occultamento dei rifiuti secondo le decisioni già prese in conferenza dei servizi.

Sulla vicenda fu depositata anche un’interrogazione al Ministero dell’Ambiente a firma dell’onorevole Carmen Di Lauro… affinchè si faccia luce sullo scempio che si sta consumando sul Faito, ossia quello di una bomba ecologica che giace all’ombra dello stesso monte: una discarica a cielo aperto composta da detriti e materiale tossico tra cui anche l’amianto.

LA STORIA DELLA DISCARICA DEL FAITO

I primi appelli e denunce risalgono all’estate 2018, quando gli ambientalisti segnalavanocome in località Monte Faito, in via della Fattoria nei pressi del centro sportivo, nel sito adiacente al parco giochi e all’area della festa della castagna, fosse presente un deposito al suolo di enormi cumuli di materiali pietrosi trasportati e sversati dopo le frane causate dagli incendi e dalle successive precipitazioni, ed a seguito delle operazioni di sgombero della strada per il Faito (ex Statale 269).

Nell’esposto del WWF si sottolineava e documentava con foto come il materiale (n.d.r. che giace al suolo dal 20 aprile 2018) contenesse oltre a terreno e pietre anche rifiuti e materiale edile da risulta di vario genere, tra cui alcuni manufatti in cemento-amianto (eternit) probabilmente depositati da ignoti nel sito non sottoposto ad alcun controllo o sorveglianza.

Dopo le denunce, nell’ottobre scorso, in una lettera a firma del Presidente del Parco Tristano dello Joio e del dr. Malafronte inviata al Comune di Vico Equense, alla Regione Campania, ai CCF di Castellammare di Stabia, al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense e, p.c, alla DG Difesa Suolo e alla UOD Gestione delle Risorse Naturali della Regione Campania, si chiedeva di rimuovere il materiale dal soprassuolo boschivo del Parco.

Tuttavia, fregandosene della richiesta dell’ente parco, in una successiva conferenza dei servizi indetta il 7 dicembre 2018, la Regione Campania Genio Civile e Difesa Suolo e l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari rappresentati dal dr. Malafronte (n.d.r. lo stesso che a ottobre aveva chiesto la rimozione dei rifiuti!), il Comune di Vico Equense rappresentato da Gennaro Cinque, l’ARPAC con la dott.ssa Fabrizia Giovinazzi e la Città Metropolitana di Napoli rappresentata dall’ing. Giancarlo Sarno, deliberavano di “spalmare” i materiali della discarica nel sottobosco del parco , in un’area fragilissima doveper leggeè vietato attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti!

Da tale riunione risultava infatti che l’ARPAC dava il suo avallo ad un piano di riutilizzo del materiale, non essendoci nulla da eccepire in quanto la caratterizzazione analitica allegata al piano di riutilizzo rientrava nei valori di concentrazione soglia di contaminazione.La conferenza dava quindi parere favorevole affinchè il materiale in questione, definito detritico di natura calcarea proveniente dalla frana che ha interessato la ex. SS 269 “del Faito” nel novembre 2017, non solo non venisse rimosso dall’attuale sito ma, nell’ottica di un suo riutilizzo, fosse steso al suolo, previa costipazione e stabilizzazioneal fine di colmare/modificare una depressione ivi presente.

E quando nel gennaio di quest’anno il WWF scriveva al Parco per richiedere accesso agli atti delle analisi effettuate sui materiali e del piano di recupero, il presidente Tristano Dello Joio rispondeva facendo presente di essere venuto a conoscenza dello sversamento solo a cosa fatta senza mai essere stato interpellato e chiariva che gli atti inerenti le analisi dell’ARPAC e il piano di recupero non erano mai stati inviati all’ente parco !

Sulla vicenda era intervenuto anche l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Castellammare, scrivendo sia all’Ente Parco che al Comune di Vico Equense per chiedere l’eliminazione della bomba ambientale.

Di seguito stralcio dalla denuncia del WWF:

Considerato che

l’interoterritorio del Comune di Vico Equense è stato dichiarato di notevole interesse paesaggistico con D.M. ai sensi della legge 1497/39 e ricade nell’ambito di efficacia del P.U.T. per l’Area Sorrentino-Amalfitana statuito con la R. n. 35/87;

il sito in oggetto ricade in zona B (Area di riserva generale) del Parco Regionale dei Monti Lattari le cui Norme Generali di Salvaguardia, all’art.2 lett. a) Tutela dell’ambiente: Cave e discariche, recita: “E’ vietato … attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti” … “per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse … è consentito smaltire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purchè privi di materiali tossici e pericolosi ”…“Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere” … “E’ vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere”; e alla lettera d) Protezione della flora: “E’ vietato raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva”

le cui Norme Generali di Salvaguardia, all’art.2 lett. a) Tutela dell’ambiente: Cave e discariche, recita: “E’ vietato … attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti” … “per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse … è consentito smaltire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purchè ”…“Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere” … e alla lettera d) Protezione della flora: appareevidente, se non scontato, cheil deposito/discarica di tonnellate di materiale detritico e rifiuti al suolo protratto per 9 mesi (!) ha, senza ombra di dubbio, arrecato un danno al sottobosco naturale, ovvero alla “flora spontanea erbacea ed arbustiva”!!!

protratto per 9 mesi (!) ha, senza ombra di dubbio, arrecato il sito rientra in area SIC “Dorsale dei Monti Lattari” (cod. IT 8030008) dove, per qualsiasi intervento potenzialmente capace di limitare la naturalità del sito, è richiesta una valutazione di incidenza ambientale VIA che garantisca che l’intervento non pregiudichi l’integrità del sito in causa;

dove, per qualsiasi intervento potenzialmente capace di limitare la naturalità del sito, è richiesta una valutazione di incidenza ambientale che garantisca che l’intervento l’integrità del sito in causa; l’area rientranell’ambito del PSAIdell’Autorità di Bacino Campania Centrale in zona classificata P2 – pericolosità da frana moderata e R2 – rischio frana medio (Tav. 466102);

in zona classificata – pericolosità da frana moderata e – rischio frana medio (Tav. 466102); le opere realizzate hanno di fatto comportato una grave modifica dello stato dei luoghi;

dello stato dei luoghi; il deposito di rifiuti così come realizzato, per quantità e qualità del materiale e durata nel tempo, non può di certo rientrare nella classificazione di “deposito provvisorio” ed appare pertanto in contrasto con le normative di tutela dettate dal lgs. 152/2006;

Si chiede di conoscere:

chi ha di fatto autorizzato e realizzato il deposito di rifiutiin questione;