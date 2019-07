Mondiali di pallavolo, Sorrento c’è con Gargiulo Giovanni Maria Gargiulo rappresenta la gioventù sana, quella che lotta per realizzare i propri sogni e che si rialza nonostante le difficoltà. Un infortunio sembrava averne compromesso la carriera ma, con tanto sacrificio, è riuscito a tornare più forte di prima e ora è pronto a disputare il mondiale con la #nazionale under 21 di #pallavolo. In bocca al lupo agli azzurri e, in particolare, al nostro campione sorrentino.