Miriam Iannettone , orgoglio di Agerola. Laurea 110 lode con plauso in Giurisprudenza . Il 17 luglio giornata di grande felicità , e soddisfazione, all’Università Federico II di Napoli, Serafina Miriam Iannettone, 24 anni, ha portato a casa un grandissimo risultato attorniata dall’affetto dei genitori Adele e Ferdinando, la sorella Angela e tutti i suoi cari.

La tesi di laura su “La colpa, le colpe” in diritto penale escussa in maniera magistrale , è stata anche il motivo per cui ha seguito questa strada. L’omicidio stradale è una tematica che ha sentito molto da quanto , da piccola, ha sentito tutta la sofferenza della famiglia per la morte dello zio che non ha avuto quella giustizia che ci si aspettava dalla magistratura. Ora il suo sogno è di diventare magistrato, e siamo sicuri vi riuscirà Ad Maiora da Positanonews