Minori. Un pensiero dell’Amministrazione e della cittadinanza a don Giulio per il 50° di sacerdozio.

Una pergamena che recita così

A don Giulio Caldiero

nel 50mo anniversario dell’ordinazione presbiteriale

La comunità civile e parrocchiale di Minori è lieta di tributarti un segno di gratitudine e di riconoscenza per la dedizione e la passione con le quali, per circa 15 anni ti sei speso verso questa Parrocchia affidata alle tue cure pastorali con l’augurio di continuare ancora per molti anni la tua missione.

Santa Trofimena ti protegga e vegli sempre su di te lo sguardo materno della Madonna Regina di Positano.