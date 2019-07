Dopo un attenta analisi dei pali in questione e dei due basamenti in piperno atti a sostenere i pali, si prende atto che i pali versano in uno stato di deterioramento molto avanzato, inoltre i due piperni di sostegno risultano danneggiati da crepe in più punti. Allora si decide che l’intervento di risanamento non può essere fatto in loco, quindi si provvede alla rimozione dei pali per la ristrutturazione.

I pali vengono sverniciati e risanati, inoltre ricostruiti di alcuni elementi decorativi mancanti e riverniciati. Si risanano i due blocchi sottostanti ai pali con interventi con resina e malta appropriata, vengono fissate delle barre in acciaio inox atte al sostegno delle anime che serviranno per il sostegno dei pali stessi e infine vengono installati, provvedendo ad una nuova illuminazione a led, adeguata negli organi illuminanti esistenti di tipo lanterna ottagonale, precedentemente anche essi sverniciati, risanati e verniciati.

Il tutto per rendere un illuminazione moderna e gradevole nel rispetto dei luoghi e delle strutture esistenti.

Grazie alla Ditta TE.c.s. che in meno di 20 giorni hanno effettuato questo lavoro con puntualità e professionalità restituendo dignità nel rispetto della storia al Sagrato della nostra Basilica.

Fatti concreti per portare avanti la politica del fare.

Buona Festa in pace e in serenità.

L’ Amministrazione Comunale