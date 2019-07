Minori si prepara a festeggiare Santa Trofimena: ecco il programma

Minori si prepara a festeggiare la sua Santa Trofimena il prossimo 13 luglio, con la Santa Patrona che gode di grande devozione da parte del popolo minorese, molto legato alle tradizioni che coinvolgono l’intera cittadina nella preparazione e i riti di festeggiamento. Vediamo insieme tutti gli appuntamenti religiosi e civili in occasione della festa del prossimo 13 luglio.

Programma

3 – 11 luglio: Novena di preghiera

Giorni feriali

ore 8.00: Santa Messa in Cripta

ore 18.30: Recita del Santo Rosario e della Coroncina

ore 19.00: Santa Messa in Basilica

Venerdì 5 Luglio – Memoria di Santa Febronia – Protettrice della città di Patti

ore 19.00: Santa Messa in Basilica e preghiera per le nostre cittadine

Domenica 7 Luglio – XIV per annum

ore 9.00: Santa Messa in Arciconfraternita

ore 10.30: Santa Messa in Basilica

ore 19.00: Santa Messa in Basilica presieduta da don Andrea Apicella nel 25° anniversario di ordinazione sacerdotale

Giovedì 11 luglio: Termine della Novena

“… le Sacre Reliquie partirono da Benevento …”

ore 8.00: Santa Messa in Cripta

ore 18.30: Recita del Santo Rosario e della Coroncina

ore 19.00: Santa Messa in Basilica presieduta da don Giulio Caldiero

ore 20.00: Accensione dell’artistica illuminazione allestita dalla ditta “Tagliafierro Illuminations” di Nocera Inferiore (SA)

ore 21.30: In piazza Cantilena quinta edizione “Tammorr&Company”: Concerto del gruppo Suoni Antichi – I bottari di Macerata Campania, in collaborazione con il Comune di Minori

Venerdì 12 luglio: Vigilia della Festa

“… i Salernitani, clero e popolo, accolsero le Venerate Ossa della Santa Verginella …”

ore 8.00: Santa Messa in Cripta

ore 8.45: Arrivo del gran concerto bandistico “Città di Bracigliano (SA) – F. D’Amato” diretto dal Maestro Concertatore prof. Carmine Santaniello

ore 11.00: Matinée di musica lirico sinfonica in Piazza Cantilena

ore 19.00: Rito del Lucernario, Annuncio della Festa, Esposizione della Venerata Statua di Santa Trofimena, Primi Vespri presieduti dal Rev. Can. don Antonio Porpora

Segue Commemorazione delle vittime della violenza e della guerra.

ore 21.30: Serata musicale in piazza Cantilena

Sabato 13 luglio: Festa della Traslazione delle Reliquie di Santa Trofimena

da Benevento a Minori

“… all’alba le sacre Reliquie furono accolte con tripudio dai Minoresi …”

ore 7.00 – 9.00 – 10.30: Sante Messe in Basilica

ore 8.45: Giro per le vie del paese del concerto bandistico “Città di Minori” diretto dal Maestro Giovanni Vuolo

ore 11.15: Matinée di musica sinfonica in Piazza Cantilena

ore 19.00: Solenne Pontificale presieduto da S. Ecc. Rev.ma Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni. La celebrazione sarà animata dal coro polifonico “Amici di S. Francesco” diretto dal Maestro Candido Del Pizzo. Segue Processione della Venerata Statua di Santa Trofimena per le vie del paese.

ore 22.15: Serata musicale in Piazza Cantilena – prima parte

ore 24.00: Sullo specchio d’acqua antistante il lungomare di Minori spettacolo pirotecnico a cura della premiata ditta “Senatore Fireworks” di Carmine Senatore da Cava de’ Tirreni (SA)

A seguire seconda parte della serata musicale

Traghetto speciale da Amalfi alle ore 20.30 e rientro dopo i fuochi

Domenica 14 luglio – XV per annum

“… l’Urna benedetta venne deposta sotto l’antico altare …”

ore 9.00 – 10.30 Sante Messe in Basilica

ore 19.00: Santa Messa presieduta dal novello sacerdote don Bartolomeo De Filippis, canto del Te Deum e reposizione della Statua

ore 21.30: In piazza Cantilena quinta edizione “Tammorr&Company”: Concerto del gruppo Metropolitan Folk special guest Marcello Colasurdo, in collaborazione con il Comune di Minori

ore 23.30: Suggestivo lancio di palloni luminosi aerostatici a cura della ditta “Pulli Mongolfiere” di Dario Pulli da Veglie (LE) in una scenografia di luci e colori a cura della ditta “Senatore Fireworks”

Diretta streaming delle celebrazioni e processione sul sito internet www.santatrofimena.it e sul canale youtube Santa Trofimena tv. L’addobbo floreale in Basilica è a cura della ditta “Fiori e Piante Ferrigno” di Minori

Nei giorni festivi presso il campo comunale “Leo Lieto” animazione e gonfiabili per i bambini a cura della “Ludoteca Play House Giffoni” che gestirà gli ingressi.