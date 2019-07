Minori. Una serata dedicata alla musica in tutte le sue sfumature

Ebbene si! Aliestese va in Costiera Amalfitana e porta a Minori lo spettacolo nato come dedica a Gianangela Gigliotti “Speriamo che sia femmina”. In 140 partiranno il 25 luglio da Vittorio Veneto, terra che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del nostro paese. Grazie al sostegno e alla collaborazione del Comune e della Pro loco di loco di Minori venerdì 26 e sabato 27 luglio, nella magica cornice dell’area archeologica di villa romana si accenderanno le luci sullo spettacolo Perché l’arte e la musica siano sempre veicolo di grandi messaggi. Coro, orchestra, ballerini, cantanti attori saranno, con la partecipazione per l’anteprima del 26, del premiato concerto bandistico città di Minori, saranno in scena, perché l’arte e la musica siano sempre veicolo di grandi messaggi.

L’Amministrazione Comunale