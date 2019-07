Il “Giffoni Film Festival” ospita il 18 luglio la finale della 7° edizione dello School Movie Cinedù, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Nata nel 2013 da un’idea di Enza Ruggiero come rassegna cinematografica, l’iniziativa coinvolge gli Istituti scolastici della Campania nella realizzazione di un cortometraggio in tutte le sue fasi: scelta del tema da trattare, stesura del soggetto e della sceneggiatura ed interpretazione, trasformando gli stessi alunni in autori ed interpreti dell’opera realizzata.

I corti affrontano tematiche delicate ed importanti, dalla legalità a 360° al territorio. A questi temi viene associata una parola chiave, che per l’edizione 2019 è la “Bellezza”.

La rassegna, sostenuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dalla Regione Campania e dalla Provincia di Salerno, vanta la partner ship del “Giffoni Film Festival”. Il 15 luglio alle ore 10.30 la Conferenza stampa di presentazione dell’evento alla Sala Bottiglieri di Palazzo di Provincia a Salerno.

Tra i sempre più numerosi comuni che aderiscono all’iniziativa – quest’anno ben 55 comuni – vi è Minori.

Le classi terze medie dell’Istituto Comprensivo “Roberto Rossellini”, con la collaborazione attiva degli insegnanti Giuseppe di Crescenzo e Romina Ansalone, sono in concorso con il corto “Effetto Monnalisa”. Con il patrocinio dal comune di Minori, la collaborazione delle famiglie degli alunni, la disponibilità della Pasticceria Sal De Riso, di Enzo Oddo, Anna Camera, Annamaria Esposito,Titti Valitutti. Riprese e montaggio sono di Nicola Surace, con la supervisione dell’assistente di produzione Enrico Vitolo.

Il progetto ideato dai ragazzi delle terze medie di Minori ha come tema quello dell’Erasmus e, nello specifico, la presenza nel centro costiero per scambi culturali di tre studentesse provenienti da nazioni diverse. Le ragazze andranno alla scoperta delle bellezze del territorio, anche attraverso il Sentiero dei Limoni, e opereranno per rispettare l’ambiente e sensibilizzare a tale rispetto.

Gli alunni di Minori delle classi Terze, sezioni A e B, dell'Istituto Compensivo "Roberto Rossellini", che hanno preso parte alla realizzazione del corto: