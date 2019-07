Tutto pronto per stasera alla Villa Romana di Minori per il musical “Speriamo che sia femmina”, uno spettacolo che è dedicato alle donne ed un inno all’amicizia. Tutto parte dall’intuizione di Gianangela Gigliotti, donna coneglianese costretta su una sedia a rotelle dalla violenza del marito, che insieme alla propria compagna di liceo Aliestese, ha messo in piedi un evento importante per dare aiuto, conforto e speranza a tutte le donne.

Positanonews ha intervistato la direttrice dell’Officina dell’Arte, Stefania Bet e Maurizio Ruggiero, che ha fatto da collante per la realizzazione di questo spettacolo musicale, che vedrà calcare il palco a 150 componenti tra attori, ballerini, cantanti e orchestrali che provengono dal trevigiano, in particolare da Vittorio Veneto. Minori grazie alla sinergia tra il Comune, Pro Loco e il Concerto Bandistico “Città di Minori”, continua ad incoraggiare eventi che uniscono esperienze e artisti dal Nord al Sud. Il sindaco di Minori, che ci ha fatto delle rivelazioni, invita a partecipare a questo evento.

Il Musical “Speriamo che sia femmina” racconta la storia due donne amiche, nate e cresciute in ambienti diversi, che in età adulta si ritrovano e si raccontano la vita, una felice e l’altra delusa da amori sbagliati e violenze. Una storia che nella bellezza del gesto teatrale e nel piacere della musica lancia un messaggio positivo, pur partendo da una storia molto triste.