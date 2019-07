Minori, tutto pronto per festeggiare Santa Trofimena

A Minori è tutto pronto per festeggiare la sua Santa Patrona. La Basilica di Santa Trofimena, che stamattina ha ospitato le Sante Messe, si prepara ad accogliere la Messa Pontificale presieduta dal Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni, animata dal coro polifonico “Amici di S. Francesco” diretto dal Maestro Candido Del Pizzo. Dopo le celebrazioni la Venerata Statua di Santa Trofimena sarà portata per le strade del paese costiero, ma il momento clou sarà lo spettacolo pirotecnico delle 24, nello specchio d’acqua antistante il lungomare: la ditta “Senatore Fireworks” di Cava de’ Tirreni ha già sistemato in mare il pontone da cui saranno sparati i fuochi.