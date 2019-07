Minori e Positano. Collegamenti via mare sospesi per condizioni meteo avverse.

Si comunica ai cittadini che alcune corse via mare di Tra.Vel.Mar. sono state sospese a causa delle condizioni meteo marine avverse.

Al momento i collegamenti da e per Positano e da e per Minori sono interrotti. Inoltre non sarà effettuata la corsa Amalfi – Salerno delle 20:30 .

Riprendono regolarmente le altre corse.