Minori ospita l’Associazione culturale Aliestese di Valdobbiadene

Minori, Costiera amalfitana. Come sempre Gaspare Apicella ci segnala belle iniziative. L’Associazione Aliestese di Valdobbiadene di Treviso (la patria del Prosecco per intenderci) è presente a Minori (con cui è salda una collaborazione profonda) dal 24 al 29 prossimi per continuare un discorso culturale appertosi an ni addietro, grazie all’in teressamente profondo di un “MINORESE AL NORD” (IL Prof. Maurizio Ruggiero)

Il gruppo, forte di oltre centcinquanta elementi, conta una affermata compagnia teatrale, una nutrita orchestra (nata nel 2013 da una collaborazione con l’Associazione) ed alcuni solerti accompagnatori (tutti autosponsorizzatisi con l’aiuto di qualche imprenditore del trevisgiano)

A Minori ricevono la attiva collaborazione del Comune e della Proloco.

La compagnIa teatrale presenta “speriamo che sia femmina” dedica ad una sfortunata giovane coneglianese, Gianangela Gigliotti, costretta sulla sedia a rotelle dalla violenza del marito E’ la storia di due donne amiche che si ritrovano e si raccontano gli amori, le delusioni ed altro.

La compagnia merita il plauso perchè ha allestito uno spettacolo inedito.

L’orchestra, composta da oltre trenta elementi professionisti, incoraggiati tutti dalla straordinaria professionalità e competenza di Stefania Bet e dei suoi collaboratori quali la regista Zandonel, il maestro Stefano Pagotto, la responsabile del coro Alessandra de Giusti, affiancherà anche le perfomances del teatro.

Ed in tutto ciò si nota la mano invisibile di Maurizio Ruggiero, collegamento amorevole tra Minori e Valdobbiadene