Minori. Negligenza nella sorveglianza di Gaspare Apicella

Minori, Costiera Amalfitana. Ero alla colonnina di piazza Gioia ad Amalfi e notavo un ragazzo che, a cavallo di un motorino fracassone, faceva una serie di giri attorni ad essa. Arrivò subito un Vigile Urbano che, fermò il ragazzo minacciando il sequestro del mezzo se non si fosse immediatamente allontanato: Cosa che il ragazzo, timoroso, fece immediatamente

In tutta sincerità mi rinfrancai pensando che, arrivato a Minori, avrei sottoposto a chi di dovere il caso di un giovane che percorre il tratto via Roma- via Amato- via Fiume a Minori più di cinquanta volte al giorno, mattina e pomeriggio, a cavallo di un motorino rumoroso al massimo, consegnando merce a domicilio.

Trovo a piazza Cantilena una guardia comunale cui affaccio il problema e ricevo come risposta assicurante ” noi cosa possiamo fare?” Saluto e ringrazio per la disponibilità nell’avermi ascoltato

Il ragazzo continua a fare il suo assordante andirivieni unendosi, con il suo comportamento sconsiderato, al fracasso delle moto che attraversano Minori, e solo Minori, disturbando residenti, turisti ed eventuali futuri visitatori.

E c’è di più. Rapporto il tutto ad un consigliere comunale di maggioranza: ci penso io! sta ancora pensando.