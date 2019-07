Minori, Miss Intercontinental Italia all’Otium Spa

L’Otium Spa di Minori continua a raccogliere vip e personalità nel propria oasi del benessere. Dopo Brent Rivera, Ludovica Nasti e Claudia Megrè, si è concesso una pausa relax nella struttura di Ennio Cavaliere la bella Nunzia Esposito, nonché Miss Intercontinental Italia 2018. La 23enne di Teverola, nel casertano, nel 2018 si è aggiudicata il concorso di bellezza, che gli ha permesso di volare il 26 gennaio 2019 a Manila, capitale delle Filippine, per rappresentare l’Italia alla 47esima edizione del premio.

La mora modella aversana, occhi verdi e 176cm di bellezza mediterranea, alterna le sfilate in passerella, che varca da giovanissima, con gli studi universitari Management delle imprese internazionali. Il sogno di Nunzia Esposito è di entrare nel mondo dello spettacolo, diventando un’attrice, ma di recente si è fatta notare per in televisione per la sua partecipazione al noto programma televisivo di Canale 5, “Ciao Darwin”. Nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha preso parte alla puntata “Cime vs Rape”, dove Miss Intercontinental si è rubata la scena con la sfilata finale.