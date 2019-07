Minori. Mediterraneo Horn Meeting – serata dedicata al grande Michal Holtzel

Si sta per concludere il Festival “Mediterraneo Horn Meeting con la serata dedicata al grande cornista, nonché, docente Michal Holtzel. A lui è stata dedicata la 1° Edizione del Concorso interno alla masterclass; dei 37 ragazzi iscritti, provenienti da tutta Italia ed Europa, solo 12 hanno raggiunto la finale e suoneranno, nella serata di stasera, a Villa Romana Antica di Minori, con l’Orchestra “Claudio Abbado” di Salerno diretta dal M° Ivan Antonio.

Il concorso è stato diviso in tre categorie di età: dagli 11 ai 15 anni, dai 16 ai 19 e dai 20 in su. I ragazzi sono stati giudicati dalla una commissione formata dai maestri partecipanti alla masterclass il cui presidente è l’illustre M° Alessio Allegrini, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo artistico. Verranno assegnati i premi ai ragazzi più talentuosi. Sempre nella serata di stasera ci sarà la consegna delle borse di studio offerte dagli sponsor.

L’Amministrazione Comunale