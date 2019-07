Minori, Costiera Amalfitana. Continuano i lavori alla storica scala che porta al Cimitero in località Torre Paradiso nel rispetto delle tecniche costruttive della Costa D’Amalfi. Un ringraziamento sentito da parte di tutta l’Amministrazione Comunale all’ufficio Tecnico e l’ Impresa esecutrice che con competenza e disponibilità sta seguendo e portando avanti utili e indifferibili lavori di manutenzione su tutto il territorio di Minori. Nelle prossime settimane, gli operai saranno direzionati verso il Sentiero dei Limoni per lavori di ripristino funzionale del famoso stradino percorso ogni giorno da migliaia di turisti. Minori va OLTRE con la collaborazione di tutti e il rispetto per l’ambiente. Inoltre l’amministrazione comunale augura a tutti i minoresi una Buona Festa Patronale .