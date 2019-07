Minori e la vigilanza notturna di Gaspare Apicella

Tutti i Comuni della costiera si preparano ad affrontare la sicurezza notturna con un ben definito servizio di vigilanza. E ci congratuliamo.

Ma non tutti sanno che la vigilanza notturna è stata il piatto forte della Minori d’un tempo, quando i vigili urbani montavano in servizio notturno verso le 22 o 23 e smontavano alle 6 del giorno dopo.

Questo avveniva, su sollecitazione dei commercianti e di tutti i cittadini, con le Amministrazioni Amorino ( e parliamo di oltre trenta anni o più)

Al giorno d’oggi i Vigili di Minori (e non per loro colpa) smontano alle 22 o giù di li.

E insieme ai Vigili Urbani notturni erano in servizio gli agenti della vigilanza privata (pagata dai commercianti) CIVIS

Ora Minori è terra di nessuno, e non solo di notte.

Ma perchè affannarsi ad avere un comando comprensoriale (tutto il rispetto) se possono essere sufficienti i Vigili del comando locale, con il dirigente locale e guidati da un consigliere comunale delegato

Non c’è più persona adatta se non quella che “vive la strada” quotidianamente, conosce i problemi ed è in grado di offrire le soluzioni senza interferenze. Naturalmente non dovrebbero interessarsi della sola sosta, ma preoccuparsi anche della quiete e del sano riposo di residenti e turisti di notte,.