Minori: interessanti opere di restyling, di Gaspare Apicella

Finalmente siamo riusciti a sapere,o meglio capire, l’uso che viene fatto di buona parte della tassa di soggiorno che gli ospiti delle strutture ricettive corrispondono al Comune tramite i gestori di esse. Ce ne compiaciamo perché il grande fervore che hanno dimostrato gli amministratori delegati, sindaco di Minori Reale in testa, è sicura garanzia del buon uso dei fondi che dovrebbero essere cospicui.

Minori, al momento, è un cantiere aperto, discreto, efficace, dalle ottime risultanze.

Il primo cittadino ci fa sapere che è suo preciso intento sistemare strade interne, scalinatelle, muri perimetrali, lampioni, ringhiere, ecc,.

Noi suggeriamo, ove non entrasse nel piano e come abbiamo sempre fatto, la via Mazzei con relativa scalinatella, e la ringhiera di protezione della via Carola assalita dalla ruggine, per cui pericolosa al massimo. E sullo stesso tratto scende una scalinata dal ponte al fiume sottostante, aperta, pericolosa ed inutile: si potrebbe o chiuderla o eliminarla. Una bella signora, amante di Minori, suggeriva la totale sistemazione della Madonnina al lungomare, all’inizio della via Krugell; questa, anche se privata, urge di buona sistemazione perchè insistente in un punto molto frequentato da turisti e visitatori

Certo è che il tempo ed i fondi a disposizione ci sono. Quindi il nuovo quinquennio è iniziato, sotto buoni auspici o come dice un nostro amico “alla grande”. Speriamo che duri