Minori: il caffè Umberto ed il gelato artigianale

Quando il gelato al limone, originale e naturale, portava il nome di Ciccio’ ‘o caffè di piazza del Popolo a Minori, erano altri tempi.

Si parla di oltre mezzo secolo fa quando il bar Umberto (era il nome del locale di cui parliamo) aveva sede nella piazza centrale del paese ed il locale era diviso in due: la parte centrale adibita a bar e quella interna al gioco delle carte.

Davanti al locale sulla pubblica piazza un cognato di Ciccio preparava il vero gelato al limone e, dopo, la prelibata granita con solo succo di limone minorese, ghiaccio e zucchero.

In seguito il figlio Carlo sui “ammodernizzò” e preparava del gelato nei contenitori di metallo , non solo al limone, che vdeniva consumato sui lidi alla spiaggia e negli altri locali di Minori e Maiori. Man mano Carlo aprì una fabbrichetta artigianale di limon cello e prodotti affini, meta di tanti gruppi organizzati desiderosi di apprendere l’arte del liquore, quello che sull’etichetta porta una svolazzante farfalla di Carotenutiana memoria.

Il caffè della piazza aveva un altoparlante alla porta che permetteva di serguire le partite di campionato di calcio (non c’era ancora la televisione) le tappre del Giro e quelle del Tour: tutti ascoltavano anche rumorosamente, ma nessuno consumava. Ai tempi delle elezioni locali e nazionali Ciccio forniva la corrente elettrica per il palco degli oratori di turno, sempre gratis, nonostante occupassero quasi completamente lo spazio per l’ingresso. Ora il bar, trasferitosi alla piazza Garofalo è un grazioso locale con esposizione di limoncello e con il solito buon gelato di Carletto.

Lo spiazzo antistante viene usato spesso per incontri e discussioni letterarie