Minori, il gruppo di minoranza “Minori x Tutti” presenta il proprio simbolo

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo di minoranza minorese, che rende noto il proprio simbolo:

Amiche,amici

come già comunicato al primo consiglio comunale si è reso opportuno la formazione del gruppo di minoranza “Minori x Tutti”.Adesso vi presentiamo il nostro simbolo che ci identificherà nel prossimo futuro per tutti i momenti istituzionali e non che dovremo affrontare.

Siamo il riferimento dei cittadini che ci hanno eletto,con la consapevolezza però di dialogare con tutti,rappresentare un continuo pungolo per la maggioranza e con responsabilità,essere un’opposizione costruttiva.

Un sincero augurio a tutti i minoresi per la prossima festa della santa patrona Trofimena.

Minori x Tutti

I consiglieri

Antonio Cioffi

Alberto Parascandolo