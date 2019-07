Minori. Doppietta vincente di vip all’Otium Spa Mare Costa d’Amalfi con Ludovica Nasti e Claudia Megrè

Minori. L’Otium Spa Mare Costa d’Amalfi è molto apprezzato da attrici, influencer, modelle e personaggi famosi che amano concedersi un’esperienza di puro relax. E nel giro di pochi giorni ben due volti noti al pubblico sono state ospiti nella splendida struttura. La prima è una piccola stellina del cinema, la 12enne Ludovica Nasti, divenuta famosa grazie al ruolo della piccola Raffaella Cerullo nella serie tv di successo “L’amica geniale”. Ludovica si è concessa una giornata divertente e rilassante insieme alla mamma. E’ stata poi la volta della cantautrice Claudia Megrè, nota al pubblico per la sua voce graffiante in “The Voice”. Entrambe hanno apprezzato tantissimo i servizi offerti dall’Otium Spa e si sono rilassate dagli impegni lavorativi in uno scenario unico e rigenerante.