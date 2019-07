Minori: Associazione Aliestese e dintorni

Il soggiorno-spettacolo-cultura dell’Associazione Aliestese di Vittorio Veneto è terminato e tutti /(nessuno escluso) hanno ringraziato i minoresi per la calorosa e sincera accoglienza ricevuta.

Dal canto loro i minoresi li ringraziano (convinti di non aver offerto molto)per aver loro concesso spettacoli briosi e culturalmente validi.

Hanno “invaso” silenziosamente ed educatamente il tessuto urbano per cinque giorni: nelle ore libere da prove ed impegni vari li si incontravano dovunque.

Altre volte, ma in numero nettamente inferiore, si era avuta la presenza, sempre con l’offerta di spettacolo teatrale amatoriale, di giovani, a differenza di questa volta con la presenza di interi nuclei familiari.

Per cui, con il valido e deciso contributo di Maurizio Ruggiero, nostro concittadino domiciliato in Terra di Valdobbiadene, si è avuta una sorta di gemellaggio culturale anche con il complesso bandistico “città di Minori” con serata finale in allegria alla spiaggia al suono di fisarmonica e chitarra.

Ma quello che forse ai tanti è sfuggito è stato il contributo economico “lasciato” da questi egregi “prosecchini”: alberghi, case vacanza, esercizi della ristorazione (anche di Amalfi e Maiori) hanno avuto il piacere di servire questi egregi rappresentanti del Veneto, non tralasciando venditori di souvenir e limoncello

Al prossimo anno e sempre più numerosi tentando di organizzare un soggiorno di Minoresi ( con la sponsorizzazione del Comune e di Positanonews) in quel di Vittorio Veneto, affidando l’organizzazione alla sempre valida Pro loco minorese che anche questa volta è stata in prima linea, con il presidente Giuseppe Apicella.