Minori, altro gran traguardo per il campioncino Manuel Esposito: firma col Benevento

La Costiera Amalfitana è ancora fucina di giovanissimi talenti. Il baby campione Manuel Esposito, 14 anni, originario di Minori, ha firmato qualche giorno fa con il Benevento Calcio (Under 15). La squadra in questione milita nel campionato Giovanissimi Nazionali.

Un portiere come pochi, considerando la sua giovane età. Manuel ha già stupiti gli esperti del settore più di una volta: ha già sostenuto diversi provini con tante squadre in giro per l’Italia, come Juventus e Milan.

Un futuro sicuramente radioso lo aspetta. Forza Manuel!