Minori, da Alessandro De Riso il latte di mandorla più ricercato della Costiera

Continua il successo di Alessandro De Riso a Minori. In questa calda estate sono tante le prelibatezze che ci vengono proposte, ma quella che più ci ha attirato e deliziato è stata sicuramente il latte di mandorla. Quello che ci viene preparato qui è particolarmente ricercato e apprezzato da parte dei cittadini della Costiera e non solo.

Ricordiamo che il latte di mandorla ha innumerevoli proprietà e benefici. Forse non tutti sanno che ha origini antichissime, prodotto addirittura in epoca medievale nei monasteri siciliani e diffuso, tutt’oggi, nell’intera penisola. Rispetto al latte vaccino presenta diversi vantaggi, difatti si conserva più a lungo e non ha colesterolo né lattosio, pur essendo molto nutriente per merito del ricco contenuto di fibre, magnesio, manganese, zinco, ferro, calcio, fosforo, potassio, vitamina E.