Meta-Vico Equense, olio sull’asfalto a Punta Scutolo: prestare attenzione. Incidenti a vari scooter

Meta, Sorrento / Vico Equense. Prestare attenzione a Punta Scutolo. E’ stato segnalato, infatti, tra Meta e Vico Equense, dell’olio sull’asfalto. Non è chiaro se sia stato lasciato da qualche veicolo, ma la scia è rilevante. Come è noto, la strada in questione è già pericolosa di per sé visto il problema dell’alta velocità con la quale spesso alcuni sconsiderati automobilisti attraversano la zona. Prestare massima attenzione. Incidenti a vari scooter sono stati già segnalati.

Aggiornamento.

La scia di nafta parte dalla ex cava ora Capri Limongello e arriva al Bivio per Montechiaro. Molti sono coloro i quali sono scivolati, alcuni si sono subito rialzati, e ripartiti, altri invece, hanno dovuto richiedere il soccorso dell’ambulanza prontamente accorsa. Sono presenti sul percorso Polizia Stradale, Carabinieri, polizia Municipale e un auto dell’ANAS che sta spargendo polveri abrasive per assorbire la nafta. Nafta fuoriuscita sicuramente dal troppo pieno di un serbatoio di bus o camion pieno a tappo , che affrontando la salita, rigurgita sul pavimento stradale il combustibile. Le telecamere sparse lungo questa strada daranno la sentenza di chi è il colpevole. I danni sono tanti alle cose e alle persone.