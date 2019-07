Meta: una tartaruga marina approda sulla spiaggia

Gli effetti del Parco Marino Punta Campanella a medio lungo raggio , nel tempo e nello spazio si fanno sentire!

Grande l’emozione nella voce di Antonio Cafiero, gestore dello stabilimento balneare La Conca di Meta.

Ieri a tarda sera ha avvistato una tartaruga marina sulla sua spiaggia. Evento unico, mai verificatosi sul litorale metese.

Talmente tanta l’emozione che non è riuscito neppure a scattare una foto. Da saggio lupo di mare dice che certe emozioni si vivono con gli occhi del cuore.

L’esemplare dopo poco tempo sull’arenile ha ripreso il largo.

Vento in poppa Tartaconca, come è stata ribattezzata l’ospite inattesa!