Meta. Il sindaco tutela la sicurezza dei bagnanti rendendo la baia antistante la spiaggia del Purgatorio off limits per le barche

Meta. Il sindaco Giuseppe Tito ha annunciato, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il divieto per le barche di raggiungere l’area in prossimità della spiaggia del Purgatorio. Ecco le parole del primo cittadino: “Di concerto con l’assessore al Demanio e al Turismo buone notizie sul fronte della sicurezza dei bagnanti: a breve la baia del Purgatorio sarà perimetrata da una fila di 15 boe e lunga 150 metri. I mezzi delle forze dell’ordine, quelli di soccorso e quelli dei concessionari potranno entrare e uscire dal ‘miglio’ seguendo il corridoio in aderenza alla scogliera o quello in prossimità della foce del vallone Lavinola. Con questo investimento di 7mila euro puntiamo a garantire un’estate sicura lungo l’intera linea di costa di Meta”. Un intervento molto apprezzato dai cittadini e dai bagnanti che vedono in questo modo tutelata la propria sicurezza in una delle spiagge più belle e frequentate di Meta e della penisola sorrentina.