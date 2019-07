Meta. Peppe Tito vuole far spiaggia libera attrezzata fra Conca ed Alimuri , ma se non è comunale è come privatizzarl

Meta. Peppe Tito vuole far spiaggia libera attrezzata fra Conca ed Alimuri , è come privatizzarla e ci vorrebbe esercito

Come da programma elettorale e’ intenzione della mia Amministrazione destinare un tratto di spiaggia libera attrezzata da riservare ai soli cittadini Metesi. Il tratto in questione è stato individuato tra lo stabilimento La Conca e quello dell’hotel Alimuri. Cosa ne pensate?

A scrivere queste poche righe sul proprio profilo facebook, un vero e proprio, è stato Giuseppe Tito. Il Sindaco del Popolo, come lui stesso si auto-definisce.

Il singolare sondaggio, come era logico attendersi, è stato molto discusso tra cittadini e non. In molti hanno manifestato il proprio assenso alla proposta, ma tanti sono stati anche quelle che hanno espresso perplessità.

Su tutte quel del rischio che la spiaggia libera attrezzata possa presto trasformarsi in spiaggia privata e basta.

Nel programma elettorale a cui Tito ha fatto riferimento nel suo post. In esso era scritto che ci si proponeva di…

…individuare un tratto di arenile libero da destinare alla fruizione dei cittadini metesi.

Non si parlava proprio di spiaggia libera attrezzata, che è un’altra cosa.

Ma, noi frequentatori della zona ci chiediamo se ci si rende conto di come è organizzata la zona. Ci sono due minuscoli tratti di spiaggia libera, quella a fianco La Conca e l’Alimuri e l’altro dopo la Conca, che fra l’altro non è più raggiungibile dalla zona del parcheggio perchè non c’è più la scala.

Ci vorrebbe l’esercito per impedire alle persone di andare in quel tratto di lido, che poi sarebbe un tratto frequentato dai “locali” della Penisola sorrentina, dunque non solo metesi, ma carottesi e limitrofi, da anni.

Che fare con questi cacciarli? Si potrebbe fare un lido Meta, come c’è il lido Positano, gestito totalmente dal Comune, senza darlo ad esterni, e totalmente gratuito per i metesi, forse avrebbe un senso. Ma in questa zona ci sono altre problematiche, manca l’ambulanza , che c’era anni fa, manca un maggior servizio di pulizia, ci vorrebbe un pontile, ci vorrebbe un piano di riqualificazione sui fabbricati in zona, alcuni sono un obbrobrio.

In compenso aumenta la qualità, uno stabilimento di lusso, al confine col Golden Beach, proprio dei Giglio, che punta al lusso e all’eccellenza, poi La Conca che porta sempre un discorso di qualità.

Se proprio si vuole fare un sondaggio bisogna dire esattamente e in maniera precisa cosa si intende spiaggia libera attrezzata, se lo fa il Comune in prima persona è un conto, se si da a terzi allora si privatizza di fatto la spiaggia come è avvenuto in altre circostanze.