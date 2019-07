Meta, oggi consiglio Comunale alle ore 19: si parlerà anche dell’ascensore per disabili di via Flavio Gioia

Si terrà questa sera, giovedì 24 luglio, il Consiglio Comunale di Meta. Alle ore 19 si parlerà di tantissimi argomenti importanti, tra questi anche l’ascensore per disabili in via Flavio Gioia.

Ecco tutti gli argomenti da trattare:

Approvazione verbali sedute precedenti;

Mozione per prevenire emergenza rifiuti del consigliere Lusciano Movimento 5 Stelle;

Mozione di adesione all’Avviso Pubblico per il piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo presentata da Consigliere Lusciano Movimento 5 Stelle;

Mozione per il divieto di circolazione nella zona del territorio comunale compresa tra via S. E. De Martino (ingresso P.co S. Francesco) ed il mare, presentata da Gruppo Consiliare ” Un’Altra Meta c’è;

Approvazione linee programmatiche 2019/2024 art.46 D. Lgs. 267/2000 – art. 15 vigente Statuto Comunale;

Ratifica delibera di G. C. n.84 del 24/05/2019 ad oggetto: variazione n. 1/2019 agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 e del bilancio pluriennale 2019 – 2021 – Provvedimenti;

Variazione n. 2/2019 agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021 – Approvazione;

Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Nomina membri Commissioni Consiliari Permanenti di cui all’art. 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Lavori di installazione di un ascensore per diversamente abili in via Flavio gioia in prossimità del sottopasso della linea ferroviaria della Circumvesuviana – Approvazione dello schema di ” Contratto per la concessione del diritto di superficie a favore del Comune di Meta (NA) dell’area individuata nel n.c.t. al foglio n.5, particella n. 567 per la “Realizzazione di una piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche presso sottopasso esterno stazione Circumvesuviana Meta”;

Disponibilità finanziarie legge n.219/81 – Utilizzazione somme disponibili – Legge n. 32/2019 e Legge Regione Campania n.20/2003;

Assestamento generale di bilancio, verifica dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio:

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 – Approvazione;

Riconoscimento, quale debito fuori bilancio, delle somme corrisposte all’ avv. Francesco Savastano in relazione all’atto di precetto di cui alla sentenza n.248/2018 GDP Sorrento;

Riconoscimento, quale debito fuori bilancio, delle somme liquidate, con determinazione 304/2019, al sig. Russo Antonino e all’avv. Marco Di MAuro in relazione alla sentenza n. 883/2019 del Giudice di Pace di Sorrento;

Riconoscimento quale debito fuori bilancio, delle somme Corrisposte all’ arch. Esposito Raffaele e della quota parte CTU, in relazione alla sentenza n.2731/2018 del Tribunale di Torre Annunziata;

Riconoscimento quale debito fuori bilancio, delle somme liquidate alla sig.ra Soldatini M. Laura e all’ Ivan Moscovicci in relazione alla sentenza n. 118/2019 del Giudice di Pace di Sorrento;