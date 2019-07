Meta, Memorial Rosa Porzio categoria 2006/2007: le emozioni non finiscono mai. Trionfo del Praiano

Ha riservato ancora tante emozioni il Memorial Rosa Porzio, il quale si è svolto a Meta e si è concluso il 30 giugno scorso. Il torneo giovanile era dedicato alla 64enne scomparsa ad agosto dello scorso anno in seguito a un tragico incidente stradale: l’evento ha visto la partecipazione di tantissime persone.

Questo era promosso dall’Unione Sportiva Meta, di cui Rosa Porzio era segretaria: la manifestazione si è tenuta presso il campo sportivo “Ivan Porzio”, da poco rimesso in sesto dal Comune di Meta. All’inaugurazione dell’evento, ai primi di giugno, hanno preso parte il sindaco metese Giuseppe Tito e don Marino De Rosa.

Si è concluso il torneo per categoria 2006/2007 che ha visto trionfare i piccoli campioni del Praiano: in finale è stato battuto il Club Napoli Castellammare, gloriosa accademia conosciuta anche per aver sfornato talenti del calibro di Quagliarella, Mirante e Donnarumma, col risultato di 2-1.