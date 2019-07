Meta, incidente fra ciclomotori: interviene 118

Incidente pochi minuti fa a Meta. Proprio all’incrocio con la Meta Amalfi, ben tre ciclomotori sono stati protagonisti di un tamponamento per cause ancora da accertare: sono intervenuti celermente i sanitari del 118 e i Carabinieri, i quali hanno interrogato i conducenti. Disagi per quanto riguarda la viabilità a causa del caos creatosi.