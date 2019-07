Meta, incidente fra ciclomotori causato da auto pirata

Meta, Sorrento. Incidente pochi minuti fa a Meta. Proprio all’incrocio con la Meta Amalfi, ben tre ciclomotori sono stati protagonisti di un tamponamento per cause ancora da accertare: sono intervenuti celermente i sanitari del 118 e i Carabinieri di Piano di Sorrento, i quali hanno interrogato i conducenti. Disagi per quanto riguarda la viabilità a causa del caos creatosi. La strada è stata poi liberata dopo le 14. Dalle prime ricostruzioni l’incidente sarebbe stato causato da un’auto che ha toccato uno dei ciclomotori. Il conducente nin ha fermato la propria autovettura ma si è allontanato verso Vico Equense e Castellammare di Stabia verso l’autostrada Napoli – Salerno.