Gli spiaggiamenti di tartarughe sulle nostre coste sono ormai all’ordine del giorno. Nel migliore dei casi questi animali indifesi raggiungono la spiaggia per salvarsi, ed hanno bisogno di assistenza. A Meta dopo l’incredibile approdo di una tartaruga, un evento più unico che raro per il litorale della Penisola Sorrentina, l’Uffico Marittimo Locale aderisce e promuove all’iniziativa di protezione delle tartarughe messa in campo dall’ENPA.

L’associazione in collaborazione con la Regione Campania e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha diffuso delle foto che raffigurano le tracce di tartarughe marine sulla sabbia e consiglia a tutti i bagnanti di riconoscerle camminando sulla spiaggia, perché può trattarsi di una mamma di Caretta Caretta che ha deposto il suo nido. Nel caso di un simile avvistamento, si invita ad allertare la Stazione Zoologica telefonando al numero 334/6424670, la Capitaneria di Porto oppure i volontari dell’ENPA.