Medaglia di bronzo per l’Italia: Gabriele Auber conquista il podio

Medaglia di bronzo per l’Italia: Gabriele Auber sale sul podio conquistando una meritatissima medaglia nella competizione di trampolino di lancio 1 M.

Auber, già finalista mondiale Budapest 2017, Bronzo alle Universiadi di Tapei e oggi, nonostante non sia la sua specialità, ottiene un altro Bronzo alle Universiadi Napoli 2019!

Con un sorriso smagliante, subito dopo la gara, Gabriele Auber ringrazia l’intera organizzazione per averlo fatto sentire a suo agio sin dai primi istanti.

Il medagliere italiano inizia a prendere forma…