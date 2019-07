Massa Lubrense. Sterpaglie al posto della aiuole fiorite, sacrificati anche preziosi posti macchina

Massa Lubrense. Nel parcheggio alle spalle della farmacia di Sant’Agata erano stati realizzati degli stalli in pietra che dovevano ospitare della aiuole fiorite per abbellire la zona. Ma, nonostante il nobile intento, dopo poco tempo di verde e di fiori non c’è più nemmeno l’ombra, sostituti da sterpaglia secca brutta da vedersi ed anche potenzialmente pericolosa perché basterebbe un nonnulla, come una cicca di sigaretta gettata ancora accesa, ad innescare un inizio di incendio. Su Facebook alcuni cittadini hanno segnalato l’assurda e vergognosa situazione sottolineando che, per realizzare le famose aiuole, sono stati soppressi almeno 5-6 posti macchina gratuiti. Ci auguriamo che di dovere provveda al più presto a piantare del verde in quegli spazi ora così tristi in modo da rendere l’area esteticamente più gradevole.