Massa Lubrense. I ragazzi del servizio civile consegnano le Bandiere Blu alla Marina di Puolo, ma la spiaggia è dimenticata

Massa Lubrense. I ragazzi del servizio civile del Comune hanno consegnato le Bandiere Blu alla Marina di Puolo. Grande soddisfazione da parte di Giulio del Giudice (Ka del Mar) per il lavoro svolto dall’amministrazione guidata dal primo cittadino Lorenzo Balducelli e dall’assessore Giovanna Staiano sempre vicina agli operatori impegnati in ambito turistico ricettivo: “La bandiera blu è un eco-label prestigioso ma per noi è solo un punto di partenza… ciascuno di noi deve impegnarsi quotidianamente a tutelare l’ambiente, sostenere e diffondere la cultura del mare implementando attività ricettive ad impatto zero: prediligere l’utilizzo di materiali riciclabili e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti è sicuramente il primo passo verso un ambiente migliore ed un mare sempre più blu!”. A Puolo c’è una grande realtà , stabilimenti , servizi di qualità ed economici, come quelli di Cinque Mare, dall’altro lato. Ma una cosa è certa sia Massa Lubrense, che Sorrento, la dimenticano dalle proprie pubblicità e dai propri eventi. E’ terra di confine divisa fra due comuni e a volte anche nelle carte turistiche la si vede a malapena segnata . E’ davvero un peccato perchè è un posto bellissimo