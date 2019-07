Massa Lubrense, premio musicale nel ricordo di Raffaele Gargiulo

Continua il ricordo dell’indelebile figura di Raffaele Gargiulo, conosciuto da tutti a Massa Lubrense come “Raffaele l’analista”. La musica, il canto e il pianoforte erano una delle sue più grandi passioni, che coltivava infaticabilmente insieme a quella per il mare, la pesca e la salvaguardia delle tradizioni nel proprio territorio. Non c’era dunque solo l’interesse per la biologia, che l’avevano fatto diventare un riferimento per le analisi cliniche per oltre un decennio, prima che il suo buon cuore smise di battere.

Raffaele ha contagiato con il suo entusiasmo che lo circondava, divenendo la musica il mezzo per tenere in vita una persona esemplare, metodica e appassionata. Un fiume in piena, che parte dalle sue esperienze giovanili, come quel “Progetto L3R” nel quale Raffaele suonava insieme ai suoi amici Luigi, Luciano e Lello. L’Associazione Culturale “Raffaele Gargiulo”, nasce dalla volontà della famiglia di commemorarlo dando continuità alle sue principali inclinazioni valorizzando nell’insieme cultura, territorio ed arte.

L’Associazione ha indetto un concorso per due borse di studio per gli studenti di canto e composizione iscritti al prestigioso Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. Gli studenti di Composizione hanno dovuto comporre un brano per mettere in musica il testo poetico “Gocce…”, scritto dal poeta lubrense Gianni Terminiello. I brani selezionati sono stati eseguiti nella serata di ieri a Marina della Lobra, con l’accompagnamento al pianoforte del Maestro Antonio Maione.

I brani sono stati sottoposti alla giuria composta dell’Associazione Culturale, l’ing. Mario Gargiulo e del parroco don Gennaro Boiano, vede la presenza dei Maestri Patrizio Marrone, Roberto Altieri, Annamaria D’Esposito, Maria Ercolano e Antonino Persico. L’evento, sviluppato con grande intesa insieme al Conservatorio di Musica di Napoli, ha visto la particolare collaborazione dell Dipartimento di Canto, coordinato dal M° Emma Innacoli. Emozionante è stata l’esibizione del gruppo musicale “Progetto L3R”, rievocata con la collaborazione di Ciro Grieco e Manuel Mastromano.