Massa Lubrense. Pietro Di Prisco sindaco con Staiano, da Balduccelli la Staiano.. . Per il momento sono solo voci , o auspici, i cosìdetti “boatos” popolari. Molti vorrebbero vedere l’ex consigliere comunale l’ingegnere Pietro di Prisco come candidato sindaco e si pensa a possibili accordi con Lello Staiano, il quale già ha lavorato molto per cercar di far quadrare su di sè il consenso e fermare le intenzioni di ricandidarsi di Leone Gargiulo, oltre a fare opera di avvicinamento con Mosca. Apparentemente Balduccelli sembra indebolito, Giovanna Staiano, secondo alcui, vorrebbe candidarsi lei a sindaco, ma aspetta da Balduccelli l’invito a farlo, da sola sa bene che non potrebbe vincere. La situazione dunque è ancora incerta, apparentemente Balduccelli sembra indebolito da tutte queste defezioni importanti, dal compianto Insigne a Di Prisco, ma la campagna elettorale può riservare molte sorprese ed i giochi sono ancora aperti.