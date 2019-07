Massa Lubrense, nuovi prelievi ARPAC a Montalto: acqua balneabile

E’ rientrato l’allarme. Il mare nei pressi della Torre di Montalto, a Massa Lubrense, è perfettamente balneabile. A stabilirlo è la stessa ARPAC, la quale aveva spaventato un po’ tutti alcune settimane fa dopo aver reso noti i dati relativi ai prelievi effettuati.

Nel corso del mese di luglio erano stati oltre 200 i prelievi effettuati nelle acque campane. Gli esiti analitici dei parametri microbiologici indicatori di contaminazione fecale (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali) avevano mostrato in diverse zone superamenti dei valori limite di legge in soli sette campioni di mare.

Tra i Comuni interessati figurava anche Massa Lubrense, bandiera blu. In particolare la zona interessata era quella delle acque nei pressi di Punta Montalto. Oltre al prelievo previsto da calendario di Arpac, i tecnici avevano ritenuto di dover prelevare un campione aggiuntivo in quell’area a causa della presenza di rifiuti vegetali misti a schiume rade che hanno allertato la loro attenzione. Proprio in questo campione è stata rilevata una presenza di enterococchi intestinali oltre i limiti.

Sabato scorso, però, sono stati effettuati altri prelievi e l’allarme è rientrato: l’Agenzia regionale di monitoraggio della salute del nostro ecosistema marino, ha fatto sapere che il tutto era dovuto soltanto allo sversamento di uno yacht, il quale pare avesse ripulito la propria sentina durante la navigazione.