Massa Lubrense. Non si sentiranno più i rintocchi del campanile di Torca, troppo fastidio ai turisti

Massa Lubrense. Da più di 100 anni i residenti del borgo collinare di Torca sono abituati a scandire le ore della propria giornata con i rintocchi dell’orologio del campanile della chiesa di San Tommaso Apostolo. Ma ora dovranno abituarsi a farne a meno perché il parroco, don Marco Scolari, si è visto costretto a silenziare lo storico orologio perché, a quanto pare, i rintocchi disturbavano il riposo e la quiete di alcuni villeggianti che trascorrono le vacanze estive nel piccolo borgo. Addirittura sembra siano state avanzate minacce di azioni legali ed alla dine don Marco ha preso l’amara decisione di evitare i rintocchi dalle 23.00 alle 07.00 e dalle 13.00 alle 16.00 per non disturbare il riposo dei turisti. Questa decisione, anche se presa a malincuore e forzatamente, non è andata giù ai residenti i quali ritengono che chi decide di trascorrere le vacanze in una località turistica deve rispettare gli usi e le tradizioni del posto aggiungendo che quel suono delle campane per loro rappresenta una parte integrante della giornata e non vogliono rinunciarci solo per venire incontro alle “esigenze” dei villeggianti. Resta il fatto che, per ora, l’orologio del campanile resterà in silenzio per molte ore. Sarà così per tutta l’estate oppure i residenti riusciranno a far valere le proprie ragioni? Staremo a vedere, anzi… ad ascoltare…