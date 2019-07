Massa Lubrense, lettera del Comune alla SITA: “Ecco le nostre richieste”

Lettera del Comune di Massa Lubrense indirizzata alla SITA. L’amministrazione Balducelli ha voluto far presente, in maniera ufficiale, alla società che si occupa del trasporto pubblico in Penisola Sorrentina e in Costiera Amalfitana, dei disagi vissuti in questi mesi di massima affluenza.

“Con la presente questa Amministrazione segnala a Codesta Società di il disagio in cui incorrono Turisti, Cittadini e personale viaggiante -si legge- che devono servirsi della Circolare interna al Comune o guidare la stessa – per la quale si ricorda quest Amministrazione in ottica di collaborazione e di migliorare l’offerta del trasporto locale, impegna annualmente una cospicua cifra, nel dover viaggiare con un autobus del 1999, euro 0 al quale pertanto gli viene anche inibito l’accesso alla Vicina Sorrento con ulteriori disagi per i nostri cittadini, un autobus ormai antiquato e non più al passo con le esigenze moderne del trasporto pubblico e causa di frequenti malori per personale e passeggeri per la mancanza di aria condizionata e precario in termini di sicurezza, incolumità e salute per chi vi viaggia a bordo.

Premesso quanto sopra si fa richiesta a codesta Società di voler sostituire questo autobus con uno di misure analoghe, tra i sei e gli otto metri di lunghezza, e di una serie più moderna al fine di potere assicurare più sicurezza e comfort a chi lo utilizza e per evitare di offuscare l’immagine che la SITA ha sul nostro territorio, ultimamente sempre più rivalutata cd apprezzata dall’utenza anche alla luce dei mezzi di trasporto utilizzati, tutti di ultima generazione tranne quello del quale se ne chiede la smobilizzo anche alla luce delie nuove tratte che questa amministrazione ha in previsione di volere attivare nelle nostre frazioni.

Certi di un sicuro e collaborativo riscontro come già avvenuto in analoghi casi si inviano cordiali saluti”.