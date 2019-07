Massa Lubrense. Interruzione idrica e abbassamenti della pressione in molte zone a causa di un guasto improvviso

Massa Lubrense. A causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione dalle 16:00 alle 20:00 di oggi, martedì 9 luglio 2019, nelle seguenti zone del comune: Via Pipiano, Via Fontanella, Via Nastro D’Oro, Via Quarazzano, Via 5 Maggio, Via Roma, Via Partenope, Via Vincenzo Maggio, Via Filangieri, Via IV Novembre, Via Santa Teresa, Largo Vescovado, Corso Cristoforo Colombo e Relative Traverse.