Massa Lubrense, Penisola Sorrentina. Nella tarda serata di ieri c’è stato un incidente in Via San Rocco, a Schiazzano. Un ragazzo di colore in sella alla propria bicicletta è stato scaraventato a terra da un auto. Fortunatamente il ragazzo ha riportato solo lievi escoriazioni ed un dolore alla spalla. L’impatto è stato violento, come dimostra in foto la bicicletta praticamente distrutta. Assurda l’attesa dei Vigili Urbani, giunti sul luogo del sinistro dopo due ore di attesa.