Massa Lubrense, guerra Sita-Comune per le fermate. I dettagli

Massa Lubrense. Da domani non sarà più effettuato la fermata in salita e discesa per Torca, all’altezza della farmacia. È questa la disposizione della Comandante della Polizia municipale di Massa Lubrense.

L’ultima fermata proveniente da Massa diretta a Torca sarà vicino le scuole. Per la tratta inversa invece vicino alle monache. Per chi volesse andare a Sorrento dovrà scendere a Sant’Agata nella piazzola per poi riprendere il pullman vicino alle monache.

Si tratta di una disposizione per impedire l’intralcio del traffico. Una decisione che ha suscitato grandi polemiche nella cittadinanza come si può apprendere da diversi commenti sui social. In effetti si tratta di un disservizio non di poco conto, soprattutto per chi è abituato a viaggiare in autobus e non ha altri mezzi con cui spostarsi.