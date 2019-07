Massa Lubrense. Grave 32enne dopo incidente a Picco Sant’Angelo contro bus che abbiamo riportato in diretta l’altra notte . Destano preoccupazione per i sanitari che lo tengono in cura le condizioni del centauro di 32 anni che lunedì sera si è schiantato contro un autobus mentre percorreva via Nastro Azzurro. I medici gli hanno asportato la milza ma per il giovane, attualmente ricoverato all’ospedale di Pozzuoli presso il quale è giunto dopo il trasferimento dal “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento dove ha ricevuto i primi soccorsi, la prognosi resta riservata.

Il 32enne di Massa Lubrense viaggiava in sella al suo scooter di grossa cilindrata in direzione di Piano di Sorrento. Verso le 22, giunto all’altezza del Picco Sant’Angelo, si è schiantato nella parte anteriore sinistra di un autobus di linea che procedeva in senso opposto. L’impatto è stato violentissimo ed il centauro è stato sbalzato dallo scooter. Soccorso da un’ambulanza è stato ricoverato prima a Sorrento e poi trasferito a Pozzuoli.

Per ricostruire la dinamica dell’impatto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno già sequestrato i due veicoli coinvolti nell’incidente, così come il casco del 32enne, ritrovato a circa 20 metri di distanza dal luogo dell’impatto. Circostanza che porta ad ipotizzare che il giovane lo avesse indossato senza allacciare il cinturino. L’autista dell’autobus è stato sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcool o droga, esami che hanno dato esito negativo.